Arnaque : il perd 6.000 euros en vendant sa voiture à des escrocs

Dans cet épisode, Jean-Baptiste Nicolle raconte l'incroyable mésaventure de Sébastien, un habitant de l'agglomération de Saint-Brieuc, en Bretagne. Début juin, ce quadragénaire a mis en vente son véhicule au prix de 8.000 euros sur un site de petites annonces en ligne. Au bout de quelques jours, un acheteur s'est manifesté. Sébastien n'a pas perdu de temps. Il l'a convié le soir même, chez lui, afin qu'il essaie la voiture.

Selon le journal régional Ouest France, ce sont finalement deux personnes qui sont venues à sa rencontre : "C'étaient deux personnes étrangères, des Estoniens à priori. Un des deux hommes parlait très bien français. Ils étaient plutôt avenants et sympathiques. On a fait le tour du véhicule. Ensuite, ils ont levé le capot moteur et ils m'ont simplement demandé d'aller chercher la carte grise", raconte Sébastien. Ce dernier s'est alors absenté une trentaine de secondes : "Ensuite, ils ont dévissé tout doucement le bouchon de liquide de refroidissement, ils ont mis le doigt dedans. Et horreur, malheur, il y avait plein d'huile. Ils ont tout de suite été assez agressifs, en me disant que je leur avais fait perdre leur temps, qu'ils étaient venus pour rien", se souvient-il.

Sur le coup, Sébastien est perdu. Les acheteurs l'ont senti, et c'est là qu'ils sont passés à la deuxième phase de leur plan machiavélique : "Ils ont appelé une tierce personne qui, soi-disant, bossait dans un garage en disant qu'il fallait démarrer le véhicule pour voir si de l'huile sortait par le pot d'échappement. Je me suis mis à l'arrière du véhicule. Effectivement, là, il y a de l'huile qui sort parfaitement. J'étais abasourdi, complètement décontenancé. Par la suite, j'ai perdu complètement mes moyens".



C'est tellement bien rôdé. Ces gens-là pourraient faire pour faire du cinéma ou du théâtre. Sébastien

Les acheteurs ont alors expliqué à Sébastien que le moteur de sa voiture était HS. Ils ont ajouté que pour le remplacer, main d'œuvre comprise, il en coûterait plus de 6.000 euros. Conséquence directe au lieu de proposer 8.000 euros, les deux hommes ont fait une offre à hauteur de 1.800 euros. Malheureusement, Sébastien a craqué : "Je me dit ok, on fait les papiers et je me sépare du véhicule", confie-t-il.

En discutant avec son voisin et en surfant sur Internet. Sébastien s'est vite rendu compte qu'il est tombé dans un piège. En fait, tout s'est joué quand il s'est absenté pour aller chercher la carte grise. Pendant ce temps, les acheteurs en ont profité pour ouvrir une fiole. Ils ont discrètement versé de l'huile dans le liquide de refroidissement et dans le pot d'échappement. Sébastien n'y a vu que du feu : "C'est tellement bien rodé. Ces gens-là pourraient faire du cinéma ou du théâtre.

Sébastien s'est rapidement rendu à la gend