Auto : quels sont les réflexes à adopter en cas de panne sur l’autoroute ?

En cas de panne sur l'autoroute, le premier réflexe à avoir est de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. Une fois cette première manœuvre effectuée, il faudra allumer les feux de détresse, puis enfiler le gilet jaune. Si des passagers sont présents, il faudra notamment les mettre à l'abri, derrière la barrière de sécurité.

Dès que tous ces gestes seront effectués, vous pourrez composer le 112 via votre téléphone portable ou depuis une borne. Il est néanmoins important de ne pas raccrocher trop vite, a prévenu Christophe Ramond, de la Prévention Routière.

"Surtout, quand on appelle les secours, on ne raccroche pas sans y être invité. Parce que les personnes qu'on a au bout du fil, suivent toute une procédure. Ils ont des questions assez précises à formuler, donc on reste en ligne, tant qu'on ne nous a pas dit de raccrocher", a insisté l'expert. Si besoin, le 112 fonctionne aussi à l'étranger.



Plusieurs sociétés d'autoroute ont d'ailleurs mis en place une application permettant d'être rapidement mis en relation avec un poste de sécurité. "Elle a la caractéristique de vous localiser précisément lorsque vous allez les appeler", a précisé Christophe Ramond. En plus d'être gratuit, connaître votre position rapidement, permet de faire gagner un temps précieux au secours.



