Auto : voiture électrique ou thermique, quelle est la plus rentable ?

Avec l'essence au plus haut mais avec le prix de l'électricité au plus haut également, est-il aujourd'hui rentable d’acheter une voiture électrique ? La question se pose pour de plus en plus d'automobilistes. D'abord il faut regarder le prix d'achat et là il n'y pas photos, avec un net avantage au thermique. Cela coûte 10.000 euros moins cher en moyenne pour un modèle équivalent. Concernant la consommation, si l'on compare les prix des essais réalisés ces dernières semaines par la presse spécialisée, il y a un net avantage pour l'électrique. Comptez 2 à 3 euros pour faire 100 km, quand son équivalent thermique coûtera plus de 10 euros.

En résumé, si vous roulez beaucoup le thermique est encore champion. Mais pour des trajets quotidiens, réguliers en ville par exemple, avantage pour l'éléctrique... à condition de pouvoir vous recharger à domicile. Pour ceux qui hésitent, on peut combiner le meilleur des deux mondes avec l'hybride.





L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info