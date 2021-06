Voiture d'occasion : il avance 3.500 euros, le professionnel encaisse et disparait avec l'argent

Il avance 3.500 euros, le professionnel encaisse et disparait avec l'argent

Laurent, au printemps 2020, recherche un véhicule essence pour remplacer son vieux diesel. Le 20 juin, il pense trouver la perle rare sur Leboncoin. Pour éviter de voir cette si "belle affaire" lui passer sous le nez, il se rend chez le vendeur, un professionnel situé à 600 kilomètres de son domicile.

Laurent pense repartir au volant de la voiture. Mais, comme des retouches de peinture sont nécessaires et que le témoin moteur s’allume, il préfère s'abstenir pour le moment. En revanche, il convient avec le vendeur qu’il solutionne les problèmes et qu’il fasse passer le contrôle technique dans la foulée avant de le livrer le 11 juillet.

En contrepartie, Laurent accepte de régler le prix total du véhicule, soit 3.426 euros. Et il va malheureusement s'en mordre les doigts. Le professionnel repousse d’abord la livraison à la fin de l’été en raison de l’indisponibilité de son carrossier-peintre. Puis, il décale de nouveau à plusieurs reprises à cause d’un souci d’approvisionnement de pièces.

Le professionnel ne répond plus

Fatigué d’attendre, le 26 novembre, Laurent réclame un remboursement. Le vendeur accepte tout de suite. Il lui promet même la restitution de son argent rapidement. Sauf qu’une nouvelle fois, il ne tient pas parole. Depuis, malgré de nombreuses relances, il ne fait aucun versement. Plus embêtant, depuis avril, il ne répond même plus...



Sans cet argent, Laurent ne peut pas acheter un autre véhicule. Dans l’attente, il continue de rouler avec son ancien diesel sans pour autant avoir les moyens de l’entretenir. Il compte désormais sur l'aide de Julien Courbet pour que le vendeur lui rembourse dans les plus brefs délais les 3.426 euros versés.