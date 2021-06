Voiture d'occasion : il attend sa carte grise depuis un an et vit un véritable cauchemar

Il attend sa carte grise depuis un an et vit un véritable cauchemar

Il attend sa carte grise depuis un an et vit un véritable cauchemar

Le 5 août 2020, Olivier achète pour sa femme un véhicule d’occasion 7.671 euros dans une grande concession. La voiture est parfaitement fonctionnelle. En revanche, le vendeur ne peut pas tout de suite lui transmettre la carte grise. À la place, il lui remet un certificat d’immatriculation provisoire d’une validité d’un mois.

À le croire, Olivier n'a pas à s'en faire car il récupère sa carte grise sous quinzaine. Problème, en septembre, il n'a toujours rien… Inquiet, il relance la concession. Une secrétaire lui explique que le dossier prend plus de temps que prévu. La raison ? Sa voiture serait une ancienne 2 places transformée en 5 places.

Un document d’homologation serait nécessaire. Résultat, 2 à 3 nouvelles semaines d’attente lui sont annoncées. Seulement, là-encore, le moment venu, Olivier ne reçoit toujours pas sa carte grise. Et, cette fois, ce n’est plus la même musique. La secrétaire lui demande d’attendre maintenant deux mois de plus à cause de la Covid-19.

Il ne peut toujours pas passer le contrôle technique

Olivier se montre tout de même compréhensif. Pourtant, les mois passent et on continue de le balader… Aujourd’hui, s'en est trop. Olivier ne sait plus quoi faire pour se mettre en règle.

Il utilise ce véhicule avec la plus grande des parcimonies car il ne peut pas rouler sans risquer d’être réprimandé par les forces de l’ordre. Plus grave, l’absence de carte grise l'empêche de passer son contrôle technique.

Si la situation perdure, il ne peut même plus assurer cette voiture et encore moins la revendre. Il compte sur l'aide de Julien Courbet pour que la concession lui fournisse enfin la carte grise tant attendue.