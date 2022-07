Vacances : voiture, logement, avion... Quels sont vos droits ?

Pour ceux qui ont la chance de prendre des vacances, l'équipe de Ça peut vous arriver a tout prévu. Grâce aux podcasts des règles d'or spécial vacances, vous bénéficiez d'un rappel de toutes les règles juridiques indispensables pour éviter les mauvaises surprises cet été.

Meublés de tourisme, gîtes ruraux, résidences de vacances, chambres d’hôtes, villages résidentiels de tourisme, locations entre particuliers, caravanes… Un large choix de locations saisonnières est proposé partout en France. Mais attention aux petites annonces, car parfois la description peut s'avérer ne pas correspondre au logement !

Même chose du côté de la location de votre véhicule. Qui dit location, dit contrat. Et qui dit contrat dit nécessairement échange de volonté, accord sur la chose et sur le prix. Le premier conseil à donner, c'est de bien lire votre contrat, surtout les toutes petites lignes qui y figurent.

Si vous avez opté pour le train, et que vous subissez des désagréments, sachez qu'en Europe, les droits des voyageurs ferroviaires sont régis par un règlement de 2007 qui impose aux entreprises des obligations minimales d'indemnisation. Quant à l'avion, les voyageurs de l'UE sont protégés par le règlement européen de 2004, qui s'applique systématiquement, dès lors que votre vol décolle d'un pays membre de l'UE.

La "règle d'or" chaque semaine en podcast

Auditeurs et abonnés au podcast de Ça peut vous arriver, retrouvez tous les jours cet été l’inimitable Règle d’or juridique, avec les avocats qui interviennent chaque jour sur RTL et M6. Pour accéder à votre règle d'or, abonnez-vous au podcast de l'émission :

>> Que dit la Loi ? Quels recours avez-vous et surtout quelles démarches devez-vous impérativement effectuer en cas de problème ? Nos ténors du barreau répondent concrètement aux questions que vous vous posez le plus et vous donnent des clés pour vous sortir de situations parfois compliquées.

