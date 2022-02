Location de voiture : ce qu’il faut impérativement vérifier

Louer une voiture, c'est devenu quelque chose de très courant. D'abord parce qu'on sait que les moyens de transport collectif se sont développés, et que la voiture, ça coûte cher, notamment à entretenir. On le voit aujourd'hui aussi avec le prix de l'essence et de plus en plus de personnes choisissent de ne plus avoir de voiture.

Il y a aussi le cas bien classique des départs en vacances où on choisit de louer une voiture, Et qui dit location, dit contrat. Et qui dit contrat dit nécessairement échange de volonté, accord sur la chose et sur le prix. Le premier conseil à donner, c'est de bien lire votre contrat, surtout les toutes petites lignes qui y figurent. Et n'hésitez pas à interroger votre loueur pour lui demander ce qui est inclus dans le contrat et ce qu'il ne l'est pas.

Pourquoi faut-il lire ces contrats ? Parce que, notamment, dans des villes qui sont frontalières de la Belgique, de l'Espagne, de l'Italie, vous pouvez louer une voiture en France et être amené à aller vous balader au-delà des frontières françaises. Et peut-être que vous allez vous rendre compte à la faveur d'un accrochage, que vous n'êtes pas couvert à l'étranger...

