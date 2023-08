Vacances : retour du vintage, slips de bain, maillot menstruel... quels maillots de bain ont la cote cet été ?

Le vêtement à ne surtout pas oublier dans ses bagages cet été, c'est le maillot de bain. 315 millions d'euros, c'est ce qu'ont représenté les ventes de maillots de bain homme et femme l'an dernier. Il y a eu 13 % de hausse des ventes pour les modèles femmes par rapport à 2021 et plus 25% pour les modèles masculins, un succès fulgurant, et ce, malgré l'inflation. Il y a plusieurs explications pour Matthieu Pinet, directeur du salon international du maillot de bain.

"Il y a très sincèrement un effet de rattrapage suite à la crise sanitaire. On a tous été bloqués avec les confinements. Il y a une véritable envie de voyager, d'en profiter. C'est ce qui explique une partie de cette dynamique, mais pas seulement. Le maillot est vraiment devenu une pièce de mode, donc les gens le portent, le détournent. C'est un secteur qui bouillonne de créativité avec énormément d'acteurs. C'est ce bouillonnement d'offres qui fait que ce marché se porte bien", explique l'expert.

Le retour en grâce du maillot vintage

La star des plages reste le maillot de bain deux pièces, le bikini et cela fait des années que ça dure. Le bikini représentait l'an dernier près de deux tiers des ventes de maillots de bain chez les femmes. Pour ce qui est des tendances chez les dames, c'est le retour des paillettes, des froufrous, des petits bijoux dorés, argentés, accrochés au maillot ou à customiser soi-même, mais pas seulement.

Julia, créatrice de la marque française de maillots de bain Poolday, fait le point sur les tendances du moment : "Il y a quand même plus un retour vers les maillots de bain vintage, vers les années 50-60. On a aussi un peu plus de demandes pour tout ce qui va être les culottes taille haute, les shorties". Pour les hommes, des marques de luxe aux plus accessibles, la tendance est au grand retour du slip de bain.

"Le maillot de bain menstruel a explosé "

Parmi les nouveautés qui se font une place au soleil cet été et qui révolutionnent le genre, il y a aussi le maillot menstruel, une vraie innovation. Sur le principe de la culotte de règles, ce maillot absorbe le sang et permet aux femmes d'être protégées. Les chiffres des ventes sont en augmentation, plus 8% en 2022 par rapport à 2021, et ça n'est pas près de s'arrêter pour Matthieu Pinet.

"Le maillot de bain menstruel a explosé au moment de la crise sanitaire, au moment où les gens se sont remis à voyager. Il va y avoir une phase d'installation qui va prendre beaucoup de temps. Peut-être un peu plus de temps que pour la lingerie, mais quand on a évoqué ce sujet sur le secteur de la lingerie il y a cinq ans, il y avait des gens qui rigolaient aussi de ça", rappelle le directeur du salon international du maillot de bain.



"Aujourd'hui, il y n'y a plus aucun acteur de