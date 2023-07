77 ans du bikini : une histoire pleine de rebondissements

Le bikini a 77 ans, l'occasion de retracer son histoire pleine de rebondissements. Ce maillot de bain est né le 5 juillet 1946. L'histoire se passe à la piscine Molitor, à Paris, dans le XVIe arrondissement, qui organisait ce jour-là le "Concours de la plus jolie baigneuse". Un des sponsors de l'événement était la marque de vêtements et de lingerie Réard, dirigée par Louis Réard, qui va saisir l’opportunité de ce concours pour relancer sa marque de maillots de bain.

Pour briller dans ce concours, il ne va pas uniquement se contenter d’habiller les nageuses qui défilent de modèles existants, il lui faut trouver l’idée, la bombe qui va marquer les esprits. Les maillots deux pièces étaient certes déjà à la mode, puisqu'il a été inventé en 1932 par le couturier Jacques Heim, qui venait d'ouvrir sa maison de haute couture à Paris.

Il a baptisé son nouveau maillot de bain Atome et se composait d'un soutien-gorge recouvrant largement la poitrine et d'une culotte qui enveloppe la taille jusqu’au-dessus du nombril. À cette époque, le nombril est considéré comme une zone érogène, et ne peut donc pas être montré.

Beaucoup de femmes avaient déjà adopté le maillot deux pièces, le plus petit maillot de bain au monde, disait la publicité.



Un choix audacieux, un pari fou

Mais Louis Réard va aller encore plus loin. Le 1 juillet 1946 les américains s'apprêtaient à faire exploser la 4ème bombe atomique sur l'atoll de Bikini. Le mot bikini est alors sur toutes les lèvres, mais il est aussi dans la tête de Louis Réard qui va déposer le nom bikini en tant que marque de maillots de bain. Il faut avoir du culot pour transformer ce mot Bikini, évocateur de massacre à grande échelle, en quelque chose de léger, de balnéaire, de féminin.

Réard imagine un maillot si léger, si fin qu'il peut passer à travers le trou d’une alliance. Il tient d'ailleurs dans une boite d'allumette. Deux triangles réunis par un cordon pour la culotte. Et pour le haut, deux autres triangles qui s'attachent aussi par des cordons à l'arrière du dos et autour du cou. Le tissu est imprimé au motif de journal.

Louis Réard a presque toujours fait appel à des célébrités comme Maurice Chevalier ou Mistinguett pour promouvoir ses vêtements. Pour son bikinin, il propose à Michèle Bernardini, la célèbre danseuse nue du Casino de Paris, de présenter le nouveau maillot de bain de la maison Louis Réard, à la piscine Molitor pour le concours de la plus jolie baigneuse.



Du scandale à la révolution

Quelques journaux publient le lendemain la photo de Michèle Bernardini en bikini. Mais le maillot ne prend pas, parce qu'en France s'il est autorisé sur les plages de la Méditerranée, il est interdit sur la côte Atlantique, pour atteinte à la pudeur. Il est aussi interdit sur toutes les plages d’Italie, de Belgique et d’Espagne, où les rares femmes qui osent le porter se font arrêter.



Le succès va arriver 7 ans plus tard, en mai 1953, grâce à Brigitte Bardot. Bardot accompagne son mari de l'époque Roger Vadim, journaliste à Paris Match, au Festival de Cannes. Elle va poser sur la plage de l’hôtel Carlton, vêtue d’un bikini blanc en coton nid d’abeille à motif fleuri jaune et rouge. Bardot incarne à elle seule toute la désinvolture, le charme et la joie de vivre de la jeunesse des années 1950. Bardot en bikini est immortalisée par des dizaines de photographes et toutes les femmes veulent lui ressembler.



Dès lors, le bikini est déjà adopt