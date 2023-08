Bronzage : pourquoi la tendance du "beer tanning" est-elle mauvaise pour la peau ?

Il est connu que la bière a de nombreuses vertus pour notre corps. Et une nouvelle tendance assure que la boisson est une technique imparable afin d'obtenir un bronzage optimal cet été. Consistant à se recouvrir le corps de bière afin d'avoir une peau des plus dorées, ce bronzage insolite n'est vivement pas recommandé, ni à reproduire.

Apparu sur les réseaux sociaux et plus particulièrement TikTok, le hashtag #beertanning (bronzage à la bière en français), a été visionné plus de 200.000 fois. Parmi les personnes ayant essayé, certaines l'assurent : il s'agit du meilleur bronzage possible.

Pourtant cette technique n'est pas sans conséquences, bien au contraire. Si pour ses adeptes, le sucre et le houblon présents naturellement dans la bière stimulent le bronzage naturel de la peau, les spécialistes rappellent que cela ne remplace en rien une crème solaire et ne protège donc absolument pas des rayonnements UV.

Les cancers de la peau en augmentation

Les dermatologues avertissent contre les risques de développer, à terme, des cancers de la peau. "Le rayonnement UV est un agent cancérigène connu et un facteur important de détérioration de la peau", rappelle le Dr Maham Khan, dermatologue.