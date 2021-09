Coronavirus : le secteur de la lingerie touché lui aussi par des pénuries

La pandémie de Covid-19 a déclenché des pénuries insoupçonnées, comme par exemple dans le domaine de la lingerie. Ce lundi matin, Laurent Milchior, PDG des magasins Etam, était l'invité de RTL. "Il nous manque du transport principalement. On a du retard dans nos usines et dans les matières premières. Un soutien-gorge, c'est 40 pièces à assembler, c'est un vrai contenu industriel beaucoup plus complexe que le reste du textile", explique-t-il.

Comment expliquer ces pénuries ? "La faute en partie à la Covid-19. Un peu moins de containers, les containers sont plus chers. Tout cela rallonge nos transports", répond Laurent Milchior. "On fait relativement peu d'avion, pour des raisons de responsabilité sociale et environnementale. Malheureusement avec les retards, on est obligé de ré-augmenter temporairement l'avion sur cette année", dit-il.

Certains produits sont davantage victime de ces pénuries, que d'autres. "Au moment où on se parle, c'est surtout nos basiques, un soutien-gorge en dentelle, un soutien-gorge en microfibres. On commence à avoir des trous de tailles. Le risque maintenant est sur les fêtes de fin d'année et la Saint-Valentin", explique le PDG d'Etam.