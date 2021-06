publié le 13/06/2021 à 07:00

Depuis le 9 juin, il redevient possible de voyager hors d'Europe sans motif impérieux, sur présentation du pass sanitaire. Le tourisme redevient donc possible. Mais ce n'est toujours pas le cas dans certains pays, signalés en rouge sur une carte du gouvernement. Et la situation peut évoluer en fonction de la situation sanitaire.

Certains voyageurs risquent donc de voir leur vol annulé, ou sont déjà dans cette situation. Dans ce cas, un remboursement est possible, et même obligatoire. Les compagnies aériennes British Airways et Ryanair sont d'ailleurs visées par une enquête sur un présumé non-remboursement de billets pendants la pandémie, a annoncé le 9 juin l'Autorité de la concurrence (Competition and Markets Authority, CMA).

Un examen de l'ensemble du secteur a été lancé en décembre 2020 par la CMA. Selon elle, British Airways s'est contenté de proposer des bons à valoir sur un prochain voyage, ou des changements de billets pendant la période de confinement. Cette dernière option avait été proposée également par Ryanair.

Un avoir possible, mais un remboursement obligatoire

Or, la loi prévoit que les clients ont droit à un remboursement dans les 7 jours, et 14 jours pour un voyage organisé. Depuis le 13 mai 2020, la Commission européenne autorise la compagnie à proposer un avoir valable 12 mois, explique l'Institut national de la consommation, mais le voyageur a le choix de l'accepter ou pas, et de lui préférer un remboursement. L'avoir est par ailleurs remboursable à l'issue de ce délai s'il n'a pas été utilisé.

En revanche, si votre vol n'est pas annulé par la compagnie, et que vous souhaitez l'annuler en raison des conditions sanitaires, la compagnie aérienne n'est pas obligée de vous rembourser. Vous pouvez néanmoins demander un geste commercial de sa part.

De leur côté, Ryanair assure avoir procédé à des remboursements "au cas par cas" et quand c'était "justifié" et British Airways rappelle que la compagnie a accordé plus de 3 millions de remboursements pendant la crise et aidé des millions de voyageurs à changer leur billet.