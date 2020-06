SNCF : comment les trains seront-ils nettoyés cet été ?

publié le 10/06/2020 à 06:10

Si vous voyagez dans un TGV, vous croiserez probablement des agents de propreté dans les voitures. Ils ont pour mission de ramasser les déchets mais aussi de nettoyer toutes les zones qui sont exposées.

C’est par exemple les poignées pour accéder dans les rames, ils s’assureront aussi qu’il reste du gel et du savon dans les toilettes et qu’il y aura suffisamment d’eau. Ces agents seront visibles en plus du nettoyage effectué en gare, la SNCF prévoit de déployer ce service dans 80% de ses TGV cet été.

Quant au wagon-bar, sa réouverture est à l’étude mais elle n’est pas encore actée car le wagon-bar crée du mouvement. Le wagon-bar est bien souvent central, les voyageurs y sont attroupés et pour boire ou manger, il faut enlever le masque, ce qui ne facilite pas les choses. Pour le moment, c’est donc pique-nique à sa place mais cela pourrait changer d’ici l’été.