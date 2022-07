Vacances d'été : 4 conseils pour faire des économies d'électricité pendant son absence

Lorsque vous partez en vacances, vous ne le savez peut-être pas, mais votre logement continue de consommer de l'électricité. Pourtant, c'est le moment idéal pour réduire votre facture. De plus, les Français sont régulièrement appelés à limiter leur consommation d'énergie en prévision de l'hiver. En effet, la France importe une partie de son énergie de la Russie, qui menace de "couper le robinet du gaz" vers l'Europe à cause des sanctions qui lui sont imposées depuis le début de l'invasion russe en Ukraine.

Raison de plus pour limiter un maximum sa consommation d'énergie quand on est parti en vacances. Tous vos appareils électroménagers continuent de consommer pendant votre absence. Ne pas les utiliser ne signifie pas qu'ils ne sont pas énergivores. Éclairage, chauffage, cuisson, appareils électriques, tels sont les principaux postes qui consomment de l'énergie dans votre maison ou votre appartement. Quand vous n'êtes pas là, rien de tout cela n'est utile.

1. Arrêter votre réfrigérateur et votre congélateur

Si vous vous absentez plus de 10 jours, videz votre réfrigérateur petit à petit avant de partir et éteignez-le complètement le jour du départ. Vous pouvez faire de même avec votre congélateur ou bloc congélation. Dégivrez-le après l'avoir vidé. Pendant votre absence, n'oubliez pas de laisser la porte de vos appareils réfrigérants ouverte pour éviter les mauvaises odeurs. Placez une serpillière ou un torchon en dessous pour éponger les fuites s'il y en a.

2. Débrancher vos appareils électriques

Même en veille, vos appareils électriques continuent de consommer inutilement. Avant de partir, débranchez votre micro-ondes, imprimante, lave-linge, télévision, ordinateur, etc. Ils ne vous sont d'aucune utilité lorsque vous êtes partis. Pour vous faciliter la tâche, utilisez une multiprise avec interrupteur, vous pourrez tout éteindre d'un coup.

Pensez aussi à vos radiateurs ! Vérifiez qu'ils sont bien positionnés sur le mode "été". Certains font la bascule automatiquement à partir d'une certaine température, mais jetez tout de même un coup d’œil.

3. Programmer votre chauffe-eau

Certains modèles de chauffe-eau ont une fonctionnalité "absence", programmez-le sur ce mode, entrez la date de votre retour et il se redéclenchera automatiquement 24 heures avant. Pour les autres modèles, débranchez votre ballon d'eau chaude. Vous éviterez qu'il se mette régulièrement en route pour conserver l'eau à bonne température.

4. Complètement couper l'électricité

Couper complètement l'électricité de votre foyer est la solution la plus radicale et efficace. Cette méthode est possible si vous n'avez pas d'alarme, d'aquarium, de piscine, d'arrosage automatique, de climatisation intérieure ... et que vous avez bien vidé votre réfrigérateur !

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info