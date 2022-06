INVITÉ RTL - Énergies : "Le risque de pénurie est réel pour cet hiver", alerte un spécialiste

Les dirigeants d'Engie, d'EDF et de TotalEnergies ont lancé un appel commun hier, dimanche 26 juin, aux Français afin de leur demander de réduire immédiatement leur consommation d'énergie et éviter des pénuries l'hiver prochain.

Nicolas Goldberg, senior manager Énergie chez Colombus Consulting confirme au micro de RTL, lundi 27 juin : "Ce risque est bien réel". "Je suis content que les PDG des principaux grands groupes énergétiques appellent enfin la population à se réveiller et surtout les politiques à réagir", poursuit-il. Selon lui, "les petits gestes d'économies d'énergie sont louables mais ne seront pas suffisants" car la production d'électricité est en crise actuellement.

Cela est notamment dû au fait que beaucoup de parcs nucléaires sont à l'arrêt et "ne reviendront pas en totalité cet hiver". "On a le gaz russe qui a été coupé et qui est limité chez nos voisins donc la solidarité européenne ne pourra pas jouer à plein", explique également Nicolas Goldberg. "Vraiment, il est temps qu'on se réveille", conclut-il.

