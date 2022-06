La Première ministre Elisabeth Borne a annoncé jeudi la prolongation du bouclier tarifaire "jusqu'à la fin de l'année", pour faire face aux difficultés d'approvisionnement, liées au conflit en Ukraine. La France veut par ailleurs remplir ses stockages de gaz à 100% d'ici le début de l'automne. Pour ce faire, elle va se doter d'un nouveau terminal méthanier flottant afin d'assurer son approvisionnement.

Les stockages de gaz sont remplis à 59% actuellement, contre 46% à la même date l'an passé. L'objectif affiché est un remplissage des réserves près de 100% au début de l'automne. Comment constituer ces réserves ? Le gouvernement demande aux opérateurs de stockage d'acheter eux-mêmes du gaz en complément des achats effectués par les fournisseurs.

Les opérateurs pourraient alors l'acheter au Qatar, à l'Algérie, aux États-Unis, à L'Espagne ou encore à la Norvège. La France importe de plus en plus de gaz liquéfié, transporté en mer par des méthaniers. Il faut ensuite le transformer. Les bateaux arrivent dans les terminaux des ports de Fos-sur-Mer, de Saint-Nazaire et de Dunkerque.

Le gouvernement a confirmé le lancement de travaux pour un nouveau terminal flottant au Havre mais il ne sera pas opérationnel avant l'année prochaine.

À écouter également dans ce journal

Météo - Une troisième journée d'orages se profile ce vendredi. Sept départements sont toujours placés en vigilance orange par Météo-France.

Sondage - La popularité de Macron et de Borne est en baisse après les législatives, selon notre sondage BVA pour RTL et M6, seuls 38% des Français ont une bonne opinion du président de la République.

Union européenne - Les dirigeants des Vingt-Sept ont reconnu à l'Ukraine et à la Moldavie le statut de candidat à l'Union européenne, a annoncé le président du Conseil européen Charles Michel.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info