UMTS : comment les opérateurs téléphoniques ont-ils été aveuglés ?

Une incroyable erreur économique. À la fin des années 1990, Internet suscite de nombreux espoirs et utopies. Du jour au lendemain, tout semble accessible au bout du clavier. Si aujourd'hui "start-up" fait partie de notre vocabulaire courant, ces entreprises créées à partir d'une idée sortent de terre au même moment. Très vite, leurs valorisations boursières deviennent complètement démentes.

Une révolution technologique, le téléphone mobile, trouve progressivement une place dans la vie quotidienne des citoyens. Le monde entier s'équipe puisque les prix deviennent abordables.

Par conséquent, l'évolution technologique et les services rendus possibles par l'Internet et le téléphone suscitent des spéculations formidables pour l'époque, comme regarder un film sur son téléphone. Malheureusement, dans les années 1990, ce n'est pas encore réalisable, car les réseaux et les terminaux de communication n'étaient pas adaptés à de tels projets.



La folie des grandeurs

C'était sans compter sur l'invention d'une nouvelle technologie de téléphonie cellulaire, qui autorise tous ces espoirs : l'UMTS. Une folie boursière s'empare du secteur et propulse notamment France Télécom au même rang que les sociétés les plus valorisées au monde.

Les gouvernements, au Royaume-Uni et en Allemagne notamment, vendent ces licences à des opérateurs à des prix stratosphériques. Mais voilà, l'éclatement de la "bulle Internet" provoque un krach boursier en 2000-2001. Les valeurs s’effondrent. On réalise que l'UMTS ne délivrera jamais les promesses. Renégociation des licences conduite par Bouygues, les prix sont divisés par six !



