Louis XIV : pourquoi la révocation de l'édit de Nantes a été une catastrophe économique

En 1685, Louis XIV décide de révoquer l'édit de Nantes, un édit de tolérance qui avait été promulgué en 1598 par le roi Henri IV, donc presque un siècle avant, pour mettre fin aux guerres de Religion qui ravageaient le pays. Ce véritable traité accordait la liberté de conscience et la liberté de culte aux protestants dans le royaume de France.

Cette décision, qui n’avait rien d’économique en elle-même, était avant tout religieuse, politique. Elle avait pour but de conforter l’absolutisme du monarque et de satisfaire l’opinion publique catholique. Mais elle a eu des conséquences économiques très importantes, et regrettables pour le pays.

Les persécutions envers les protestants avaient repris auparavant en réalité, avec les fameuses dragonnades. Les protestants s’exilent. Mais très vite, Louis XIV les interdit. On emprisonne, on fait de nombreuses conversions forcées.

Bon nombre de pays voisins développent alors des politiques d’accueil, c'est l'édit de Potsdam qui garantit des droits aux protestants exilés de France. La Suisse et les Pays-Bas deviennent des refuges. Une bonne partie de l’élite économique quitte la France.

