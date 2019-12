Procès France Télécom : pourquoi ça pourrait coûter très cher à Orange ?

publié le 26/12/2019 à 00:05

L'entreprise France Télécom, devenue Orange en 2013, et sept anciens dirigeants, ont été reconnus coupables de "harcèlement moral institutionnel" après la vague de suicides qui a frappé les salariés à la fin des années 2000. L'ex-PDG Didier Lombard a même écopé d'un an de prison (dont huit mois avec sursis) et 15.000 euros d'amende.

Mais le jugement, rendu vendredi 20 décembre, pourrait coûter en réalité beaucoup plus cher à Orange. Selon Les Echos, les 130.000 salariés qui étaient en poste au moment du plan NExT, entre janvier 2007 et décembre 2008, sont fondés à demander réparation. Ce qui pourrait exposer Orange à un dédommagement global de deux milliards d'euros minimum.

Si Didier Lombard, Louis-Pierre Wenès (numéro 2) et Olivier Barberot (ex-DRH), ont fait appel de leur condamnation, Orange ne contestera pas l'amende de 75.000 euros et devra aussi verser 5 millions d'euros en réparation aux 150 victimes qui étaient parties civiles dans ce dossier.