Start-ups : qu'est-ce qu'une entreprise licorne ?

Philippe de Chanville (gauche) et Christian Raisson (droite), fondateurs de ManoMano.

Blablacar, Deezer, Doctolib et à présent, ManoMano. L'entreprise de vente d'outils de bricolage en ligne est entrée dans le club des "licornes" françaises, un terme employé pour désigner des entreprises du secteur numérique particulièrement importantes.

Pour obtenir ce qualificatif, une société doit être valorisée à plus d'un milliards de dollars américains, soit 850.000 euros à peu près. Après une levée de fonds au cours de laquelle le site a récolté 355 millions de dollars américains, ManoMano est estimé valoir, aujourd'hui, 2,6 milliards de dollars.

Créé en 2013, ManoMano a investi le terrain du bricolage, du jardinage et de la rénovation, uniquement via la vente en ligne. Un modèle qui a joué à son avantage lors du confinement. "On a connu un pic de demandes phénoménal", indique le co-fondateur Philippe de Chanville dans des propos rapportés par Le Monde. Le quotidien indique par ailleurs que l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros en 2020, le double de l'année précédente.

Les "licornes" françaises, un groupe qui grandit

ManoMano est la 17e entreprise française à intégrer le club des "licornes", dont on compte plus de 700 à travers le monde selon le site spécialisé CB Insights. L'année 2021 aura vu un nombre croissant d'entreprises françaises valorisées à plus d'un milliard de dollars. Parmi elles : Back Market, site spécialisé dans la vente de produits reconditionnés, Ledger, présent dans le secteur des cryptomonnaies, Vestiaire Collective, site de dépôt-vente de vêtements.