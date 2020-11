publié le 16/11/2020 à 11:54

Jean est propriétaire d’une maison près d’Aix-en-Provence, dans une zone forestière classée et protégée, qui n’est plus constructible depuis 50 ans. Il y a quelques années, une personne qui possédait des terrains non-constructibles dans cette zone décide de les vendre. Jean et plusieurs voisins décident d’en racheter chacun un, dans le but de protéger la zone. Mais un des terrains, de 5000 m² finit par être racheté par un groupe de personnes extérieur.

Ces derniers vont alors rapidement se lancer dans d’importants travaux parfaitement interdits ! Ils creusent la roche à la tractopelle pour faire un passage, dévient des canalisations, ravagent la garrigue, arrachent les arbres, se raccordent illégalement au réseau EDF, installent 6 fosses septiques, creusent des tranchées et mettent du gravier… Tout laisse à penser que des logements vont être prochainement montés, en toute illégalité.

Jean et ses voisins, réunis en association de quartier, ne cessent d’alerter la mairie, la police et la préfecture… Malgré un PV d’infraction rédigé, rien n’arrête ces personnes mal intentionnées qui continuent leurs travaux. Jean ne sait plus quoi faire pour sauver votre belle région. En plus d’être illégaux, ces travaux constituent un massacre pour l’environnement. De plus, Jean craint pour sa sécurité et celle de ses voisins.



Jean a contacté l'équipe de "Ça peut vous arriver", pour que des mesures de coercition soient mises en œuvre pour stopper ces travaux. Jean est même prêt à lancer un projet citoyen de replantation de la zone, si toutefois les pouvoirs publics font enfin le nécessaire pour protéger les lieux.

Le terrain, situé en zone protégée, a été totalement défriché par les acheteurs