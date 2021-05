publié le 19/05/2021 à 10:09

Cassandra appelle aujourd’hui en désespoir de cause pour un problème d’opérateur. Depuis quelques temps, elle a un abonnement box dit "low cost" (chez SOSH). Cette offre commerciale est proposée par un grand opérateur. Le 18 février 2021, une voisine de sa résidence se fait raccorder à la fibre par une enseigne concurrente de son opérateur.



Depuis ce jour, elle n'a plus aucune connexion Internet. En effet, selon le technicien qui a procédé à l’intervention, son opérateur était branché sur la position d’un autre et, de fait, il lui aurait donc coupé de ses services.

Commence alors pour lui un véritable chemin de croix. C’est simple, elle a tout essayé : des dizaines d’heures d’appels au service client, le même nombre de rendez-vous, 13 techniciens en 2 mois, une lettre au directeur général, des déplacements en boutique… Au mois de mars, elle apprend que son fournisseur doit procéder à une désaturation du réseau car il n’y a plus aucune place pour lui raccorder.

Elle craint pour son futur

Mais les rendez-vous ne sont même pas honorés ! A bout de patience, sur les conseils d’un commercial, elle résille son contrat fin avril pour passer à un autre…mais le problème persiste. Puis, c’est le comble : elle aura croisé dans son résidence un technicien venu pour raccorder ses voisins…alors même qu'elle se bat depuis plus de 3 mois ! Elle ne sait plus quoi faire.



Enceinte de 7 mois et demi, elle est en alternance et sa vie est devenue un enfer. Elle ne peut pas télétravailler et elle craint pour son futur car son examen est dans quelques jours mais impossible de réviser correctement sans internet.

