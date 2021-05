publié le 20/05/2021 à 11:54

Dominique est propriétaire d’un appartement qu'elle loue régulièrement pour de courtes durées. Pendant plus de 20 ans, tout se passe plutôt bien. Seulement, à partir du 21 décembre 2012, l’un des copropriétaires ne règle absolument plus ses charges.

Avec le syndic, elle tente de trouver une solution à l’amiable avec ce voisin propriétaire de deux biens dans l’immeuble. Malheureusement, l’homme ignore toutes les relances. Résultat, elle doit payer une partie de ses charges. Plus embêtant, faute de fonds, des travaux indispensables à l’entretien du bâtiment ne sont plus validés.



À l’issue de plusieurs années de procédures, la copropriété finit tout de même par faire condamner ce monsieur en appel le 28 février 2019 à lui verser 9.890 euros. Mais, malgré l’intervention d’un huissier et l’envoi de nouveaux courriers, ce drôle de personnage ne paye toujours rien. Aujourd’hui, selon le syndic, sa dette s’élèverait à 15.386 euros.

Elle a de plus en plus honte de louer son appartement

N’étant plus entretenus, les communs se dégradent dangereusement. Des morceaux de mur se détachent, des pavés se soulèvent, la porte de l’escalier ne tient même plus. Dans ces conditions, Dominique a de plus en plus honte de louer son appartement.

Elle demande à Julien Courbet que son voisin règle les 15.386 euros qu’il devrait au total à ce jour à la copropriété.

