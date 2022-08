Transport : l'incroyable histoire de Cédric, oublié sur une aire d'autoroute

Crédit : NICOLAS GUYONNET / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP

INÉDIT - Le cas en or d'Evan Guilmoto (2/2)

Dans cet épisode des "Cas en or", le journaliste-enquêteur Evan Guilmoto revient sur un des cas les plus atypiques que l'émission Ça peut vous arriver ait eu à traiter cette année. Le bus qui ramenait Cédric depuis Marseille jusqu'à Montpellier, décide de faire une pause sur une aire d'autoroute. Mais lorsqu'il sort des toilettes, le bus est déjà reparti, avec toutes ses affaires à l'intérieur et il se retrouve seul au milieu du parking...

Si ce n'est pas spécialement comique pour le principal intéressé, cette mésaventure n'a pas altéré sa bonne humeur à l'antenne. Pourtant Cédric n'a toujours pas pu récupérer ses affaires, qui comprenaient entre autres, sa valise, son ordinateur portable et ses tongs.

Cependant Cédric a trouvé quelqu'un sur l'aire d'autoroute pour l'amener jusqu'au dépôt du bus. Mais encore une fois, à son arrivée le bus était reparti. Le but de l'émission était surtout de retrouver ses affaires. Mais malgré les nombreux appels aux chauffeurs et à la compagnie, la valise de Cédric ainsi son ordinateur restent pour l'heure introuvables.

"On peut faire une pause et partir sans le même nombre de voyageurs"

Tel est le constat que fait l'équipe de Ça peut vous arriver lorsqu'ils contactent la compagnie de bus. Car les chauffeurs ne sont pas dans l'obligation de recompter les passagers. D'ailleurs, bien que ces incidents soient rares, le cas de Cédric n'est pas isolé. En fin de saison, c'était d'ailleurs au tour d'une grand-mère de 75 ans d'avoir été oubliée sur l'aire de repos par son bus.

À chaque fois, les compagnies de transport invoquent la responsabilité de chaque passager d'être à l'heure, même aux retours des pauses. La responsabilité des chauffeurs n'est donc, dans la plupart des cas, jamais mise en cause. Si un remboursement est souvent proposé, il n'est pas systématique. En attendant Cédric a dû refaire tous ses papiers d'identité, également partis avec le bus et ne désespère pas de retrouver, un jour, ses affaires...

