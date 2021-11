C'est une histoire dont Flixbus se serait bien passé. Jean, un étudiant de 21 ans vient de porter plainte contre la célèbre marque de transport de bus. La raison ? Il a tout simplement été oublié par le chauffeur de son bus le 1er novembre à Ressons-sur-Matz (Oise) et n'a toujours pas pu récupérer sa valise.

Contactés par Le Parisien, l'étudiant et sa compagne racontent leur version des faits. Tout commence à 11h47 quand le bus fait une pause sur l'aire d'autoroute, Jean part se chercher à manger et quand il revient à 11h55, le bus est déjà parti comme lui indique un chauffeur poids lourd. Il décide alors de contacter sa compagne Wesslé Djelyssa qui contacte elle-même la compagnie, qui lui explique qu'elle pourra récupérer le bagage de son ami à La Défense à Paris.

Arrivée sur place à 13h07, elle raconte qu'elle n'a "jamais pu trouver le bus". Elle décide donc de partir dans l'Oise afin de récupérer son compagnon. "Je l’ai récupéré à 15h45, il était transi de froid, car il avait oublié son manteau dans le bus", déplore-t-elle.

Peut-être qu’avec cette plainte, on va nous répondre. Wesslé Djelyssa

Une fois rentrés chez lui, le couple décide de recontacter la compagnie pour avoir des nouvelles des bagages. Et c'est à partir de là que les problèmes commencent. "Personne n’a voulu nous dire où était le dépôt. On a rempli un formulaire de perte de bagage sur le site de Flixbus. Dans son sac, il y a des documents importants et surtout son ordinateur avec ses cours. On est étudiant, nous n’avons pas les moyens de racheter un ordinateur."

Face au mutisme de la compagnie, ils ont décidé de porter plainte. "Au départ, on espérait des excuses et le remboursement du voyage", explique Wesslé Djelyssa. "Maintenant, on veut surtout récupérer nos affaires. Personne ne nous écoute. Peut-être qu’avec cette plainte, on va nous répondre".

Contacté par Le Parisien, Flixbus se dit "désolé" de la situation et met la responsabilité sur l'étudiant. "Les passagers sont informés et parfois ils reviennent trop tard. Ils doivent se responsabiliser. Le car est comme le train ou l’avion, il y a des horaires à respecter", explique la responsable de la communication de la compagnie.