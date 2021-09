Automobile : le constructeur Tesla va-t-il vraiment sortir une voiture à 25.000 dollars ?

Tesla poursuit son ambition de révolutionner l'industrie automobile. L'année dernière, à l'occasion du Tesla Battery Day, Elon Musk avait promis qu'un véhicule à 25.000 dollars serait mis sur le marché, sans en préciser la date. Depuis, silence total, jusqu'à ce début de septembre 2021 : selon plusieurs sources, le PSG du groupe a réaffirmé ses intentions mercredi 1er septembre lors d'un meeting avec ses employés.

Durant cette réunion, Elon Musk aurait donné plus de détails sur cette voiture bien plus abordable que le reste du parc automobile de la marque. D'après le site d'actualités du digital Presse-citron, ce dernier ambitionne d'en faire un véhicule entièrement autonome, sans volant, ni pédales. "Voulons-nous vraiment que cette voiture soit dotée d'un volant et de pédales", aurait-il d'ailleurs interrogé.

Ces dernières semaines, des rumeurs autour de la construction, en Chine, d'un prototype du modèle ont circulé sur la toile. Certains parlent même d'une arrivée en 2023, avec, avant la fin de cette année, le lancement d'un test grandeur nature de la production de cette voiture.