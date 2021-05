publié le 03/05/2021 à 11:42

Maman seule, Sandrine travaille dans l’événementiel. Début 2019, elle achette un appartement. Elle signe un mandat de gestion avec un administrateur de biens en avril 2019. Il comprend une assurance loyer impayé et dégradations ainsi que des garanties de vacances locatives.

Tout se passe bien jusqu’à ce que son premier locataire prenne congé en août 2020. Le gestionnaire lui envoie la lettre de démission et lui indique mettre "tout en œuvre" pour la relocation.

Sereine, elle ne s'occupe de rien, conformément à son contrat. En septembre, Sandrine commence à s'inquiéter car elle n'a pas de nouvelles. Il lui faut relancer à 3 reprises pour avoir une réponse fin septembre. Mais alors qu'elle pensait que l’appartement était visité régulièrement, elle apprend que l’état des lieux de sortie du locataire laisse apparaître de nombreuses dégradations.

Une facture en souffrance de 3.700 euros

On lui envoie un devis de remise en état de près de 4.500 euros. L’appartement n’est pas louable en l’état et le sinistre est déclaré auprès de l’assurance. Le locataire a laissé les clés dans la boîte aux lettres et boycotté le rendez-vous sans signer l’Etat des lieux. Elle envoie un courrier mi-novembre car elle n'a pas de preuves des démarches effectuées par le gestionnaire et les travaux dans l’appartement n’ont même pas commencé.

En attendant, elle perd des mois de location ! En décembre, on lui apprend qu’il faut régler la facture avant toute indemnisation ! Elle négocie et paye l’entreprise qui a fait le devis de nettoyage, 3 mois auparavant, puis envoye en janvier le document au gestionnaire pour qu’il le transmette à l’assureur. Depuis, Sandrine a pris une avocate pour faire respecter le contrat d’assurance et être indemnisée, car elle n'a toujours rien touché !

Elle a perdu beaucoup de temps, d’argent et d’énergie pour régler le litige qui aujourd’hui demeure. Elle a toujours une facture en souffrance de 3.700 euros ainsi qu’une perte de 5 mois de loyer à cause des ingérences du gestionnaire.