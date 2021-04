Syndic : son immeuble se dégrade depuis plus de 3 ans et rien ne bouge

publié le 19/04/2021 à 13:09

Morgane est professeur d’anglais. En janvier 2017, elle achète un appartement au sein d’une petite copropriété de trois appartements. Rapidement, elle constate des anomalies sur le décompte des charges et sur la gestion générale. Pour les régler, elle provoque une Assemblée Générale. Lors de cette réunion, C’est la stupeur. Elle apprend qu’il y a eu des appels de fond pour des travaux qui n’ont jamais eu lieu.



Pire, elle découvre que des frais d’entretiens lui sont prélevés depuis six mois pour un jardin qu'elle a racheté. Morgane réclame alors une régularisation immédiate. Avec son voisin, elle fait également part de sa volonté d’élire un autre syndic, lors de l’AG suivante, prévue en mars 2018.

Malheureusement, rien ne se passe comme Morgane le souhaite. Non seulement, elle ne reçoit pas le PV de cette Assemblée Générale, mais, en plus, personne n’est convoqué en mars 2018. Pour ne rien arranger, au lieu de faire installer un portail neuf comme il avait été budgétisé, le syndic fait poser un portail rouillé, sans serrure, qui ne fonctionne pas.

Elle finit par suspendre le paiement des charges

Furieuse, Morgane envoie plusieurs mails et courriers recommandés. Mais, comme ses réclamations ne rencontrent aucun écho, elle finit, avec son voisin, par suspendre le paiement des charges. Depuis, c’est le bras de fer. Le syndic refuse de reprendre le dialogue pour remplir ses missions. Dans le même temps, Morgane croule sous les impayés des prestataires. Quant à l’état des parties communes, il se dégrade inexorablement.



Le manque d’entretien des canalisations entraîne des dégâts sur le matériel électroménager. À cause du portail défectueux, l'immeuble n’est pas non plus sécurisé. Dans ces conditions, il est même impossible pour Morgane d’envisager revendre son bien.

Aujourd'hui, Morgane compte sur l'aide de Julien Courbet pour que le syndic s’occupe des travaux budgétisés jamais effectués ou mal réalisés, rembourse les prélèvements de charges indus pour l’entretien du jardin acheté par Morgane et bien sûr, qu’une AG ait lieu rapidement pour l’élection d’un nouveau syndic.

