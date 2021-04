publié le 13/04/2021 à 11:50

Au printemps 2020, Jennifer et son époux multiplient les visites pour acheter leur propre maison. Le 22 juin, le couple s'arrête sur un pavillon de 200m². Dès lors, tout s’enchaîne rapidement.

L'offre est acceptée et le 16 juillet, la promesse de vente est signée. Prévoyante, Jennifer fait ajouter une clause stipulant qu’il lui faut la preuve d’un entretien récent de la pompe à chaleur. Comme le nécessaire est fait, Jennifer et son mari font l’acquisition du bien, le 27 novembre 2020, au prix de 201.500 euros.

Seulement, dès l’entrée dans la maison, le couple découvre que la pompe à chaleur présente de graves défauts. Etonnée, Jennifer appelle tout de suite le chauffagiste figurant sur la fiche d’intervention. Et là, c'est la stupeur. Ce dernier déclare qu’il est juste venu faire un entretien pour rendre service aux anciens propriétaires, mais qu’il ne compte pas revenir en cas de soucis. Et pour le coup, le problème est bien réel…

Les anciens propriétaires ne veulent rien entendre

Un autre artisan apprend au couple qu’il faut même changer tout le bloc extérieur. Dans la foulée, Jennifer et son époux font établir plusieurs devis, dont le moins élevé se chiffre à 8.342 euros. À ce prix-là, hors de question de tout prendre à leur charge !

Jennifer prend alors contact avec les vendeurs pour trouver une solution à l’amiable. Et si le mari ne veut rien savoir, sa femme, elle, s’engage à prendre en charge 50 % des travaux. Mais, quelques semaines plus tard, elle se rétracte et ne veut plus rien payer. Depuis, malgré l’envoi de courriers recommandés, l’un et l’autre restent inflexibles.

Jennifer et son époux ont dû passer tout l’hiver en se chauffant tant bien que mal avec des appareils d’appoint. Au-delà du froid chez eux, des problèmes de moisissure et de condensation apparaissent. Sans compter que la facture d’électricité a explosé.

Jennifer a contacté Julien Courbet dans l'espoir que les anciens propriétaires prennent au minimum en charge 50 % des travaux, à savoir au moins 4.171 euros sur un devis total de 8.342 euros.



