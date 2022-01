Soldes d'hiver 2022 : retour, remboursement, faux rabais... De quoi faut-il se méfier ?

De nombreux Français vont profiter des soldes d'hiver, qui démarrent ce mercredi 12 janvier, pour faire de bonnes affaires. Une période d'aubaines dont il faut parfois se méfier car, comme chaque année, elle est propice aux arnaques et aux fraudes. Voici les précautions à prendre pour les éviter.

Première chose sur laquelle vous devez faire attention : les conditions de retour. Tout d'abord, sachez que les règles différent si vous effectuez vos achats en ligne ou en magasin. En boutique, vous trouverez souvent des articles avec la mention "ni repris, ni échangé". Toutefois, le vendeur est obligé d'échanger ou de rembourser un produit défectueux ou non-conforme à sa description.

Sur internet, la règlementation vous protège d'autant plus. En effet, vous disposez de 14 jours après réception de votre commande pour décider si vous voulez retourner votre achat sans avoir à apporter de justification.

Attention aux faux rabais

Autre point sur lequel vous devez être vigilant : les faux rabais. Certains commerçants gonflent les prix des produits avant de les solder et donc faussent le consommateur sur l'ampleur du rabais. N'hésitez pas à comparer les prix et à regarder la concurrence, conseille l'UFC-Que Choisir. Sachez aussi que le prix de référence et le prix réduit doivent tous deux figurer sur l'étiquette. Par ailleurs, rien n'oblige les commerçants à solder l'ensemble de leurs produits.