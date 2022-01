Soldes d'hiver 2022 : comment vérifier si un site d'achats en ligne est fiable ?

Les arnaques sur internet touchent plus de monde qu'on ne pourrait le penser.

Les soldes d'hiver sont là ! Depuis quelques années et d'autant plus en cette période de pandémie, les Français vont majoritairement opter pour les achats en ligne. Il convient toutefois de faire attention car les fraudes sont fréquentes et parfois extrêmement bien ficelées. RTL vous livre les astuces pour prévenir les arnaques.

Il existe quelques règles simples pour s'assurer de la fiabilité des sites sur lesquels vous effectuez vos achats. Tout d'abord, si le site ne vous dit rien, n'hésitez pas à chercher dans un moteur de recherche le nom de celui-ci, et d'y accoler si besoin le terme "arnaque", conseille la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Si vous remarquez des avis négatifs ou des plaintes, vous aurez une première indication.

Aussi, il est recommandé de consulter les mentions légales. Vous pourrez ainsi vérifier les conditions d'achat, de retour et de remboursement. Lisez bien les astérisques et les annotations écrites en petits caractères en bas des pages. Préférez les sites français et européens car ils sont soumis à une règlementation particulière.



Enfin, faites attention aux offres trop alléchantes. Vérifiez attentivement le descriptif, "ne vous contentez pas de la photo !", précise la DGCCRF.

L'étape cruciale du paiement

Soyez particulièrement vigilant lorsque vous payez. C'est souvent à ce moment que les arnaques ont lieu. Première chose : vérifier bien le contenu de votre panier. Deuxième étape : confirmer définitivement la commande. Dernière étape : payer sur une plateforme sécurisée, l'adresse du site doit alors commencer par "https://".

Pour que la sécurité du paiement soit assurée, une double précaution auprès de votre banque est vivement recommandée. Il s’agit par exemple de confirmer votre achat grâce à un code reçu par sms.