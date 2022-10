Sobriété énergétique : recharger sa voiture électrique, combien ça coûte ?

Confrontés à la pénurie de carburant, les automobilistes sont nombreux à regretter de ne pas être passé à l'électrique... Mais avec le coût de l'énergie qui flambe, devoir laisser sa voiture brancher plusieurs heures peut sembler contraire à la notion de sobriété énergétique - même si aucune recommandation n'a été faite par le gouvernement dans son "plan de sobriété énergétique".

Lorsque l'on est propriétaire d'une voiture électrique, le plus simple est de recharger son véhicule directement chez soi, sur une prise adaptée. Dans ce cas, le prix de l'électricité sera le même que si vous utilisez votre sèche-linge ou votre cafetière. Seule différence : cette charge prend en moyenne... 15 heures - sauf en cas d'installation d'une wallbox -, comme l'explique EDF sur son site Internet. Mais une fois totalement rechargé, le véhicule pourra effectuer, en moyenne, 400 kilomètres, ce qui induit que peu de personnes rechargent leur voiture toutes les nuits.

Ainsi, le fournisseur d'électricité Engie précise qu'une voiture Zoé consomme environ 10 kWh/100 km. Sachant que le prix de l'électricité est aujourd'hui de 0,1841 €/kWh en heures pleines, cela signifie que recharger sa voiture électrique revient à 1.85 €/100 km, ce qui reste environ dix fois moins cher que de l'essence ! Un "plein" ou une "charge complète" revient ainsi à un peu plus de 7 € (pour 400 km d'autonomie). Pour une Peugeot E-208 (13.5 kWh/100 km), cela revient à 2.49 €/100 km et comptez 2.75 €/100 km pour une Volkswagen ID.3 (14.9 kWh/100 km). Sans surprise, la Tesla est la voiture qui consomme le plus (15 kWh/100 km) et sa charge revient à 2.77 €/100 km.

Aussi, le bouclier tarifaire devant permettre de bloquer l'augmentation des prix de l'énergie à 15 %, les propriétaires de véhicules électriques ne devraient certainement pas regretter leur choix dans les mois qui viennent, et ce, même s'ils vont indéniablement voir leur facture électrique augmenter. D'autant que, pour l'heure, les grandes surfaces et municipalités proposant de recharger gratuitement sa voiture n'ont pas annoncé renoncer à ce service !

