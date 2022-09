Pour faire la chasse au gaspillage, il faut faire le tour de la maison. Cuisine, salle de bains... RTL a décidé de s'intéresser ce mercredi 7 septembre aux appareils multimédias. Ces derniers coûtent en effet cher en électricité. La télé, par exemple, reste en veille toute la nuit même si on pense à l'éteindre avec la télécommande.

Selon l’Ademe, l’agence de la transition écologique, ce mode "veille" nous couterait 8,50 euros par an. Même chose pour le lecteur DVD qui couterait 6,50 € par an. De son côté, le coût de la chaine Hifi s'élèverait plutôt à 6 euros par an. Il faut donc penser à les débrancher le plus possible car ces modes "veille" représenteraient 11% de la facture d’électricité d’un foyer moyen. C’est quand même énorme, d'autant que cela ne sert vraiment à rien.

Par ailleurs, il y a un deuxième conseil tout aussi important. Une fois que vous avez fini de charger votre téléphone ou votre tablette, pensez à débrancher les chargeurs. En effet, ils continuent de consommer un petit peu, même quand votre portable n'est pas au bout du câble.

Pour finir, il faut dire un mot sur la box internet qui coute cher en énergie. L'éteindre toutes les nuits ou quand vous partez au travail est sans risque pour vos équipements, assure l'Ademe. Par ailleurs, cela permettrait d'économiser jusqu'à 43 € par an. Si cela peut vous paraître contraignant de déconnecter la boxe quotidiennement, la débrancher lorsque vous partez en en weekend ou en vacances est très important.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info