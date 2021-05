SNCF : le visage du futur TGV dévoilé

publié le 26/05/2021 à 16:08

Plus écologique, plus connecté, le TGV M pourrait représenter l'avenir du train. La mise en circulation des nouvelles rames est prévue pour 2024, mais la SNCF présente d'ores et déjà certaines nouveautés. Présents à l'usine Alstom de Belfort, Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs, Alain Krakovitch, Directeur de Voyages SNCF, Jean-Baptiste Eyméoud, président d'Alstom France, ont dévoilé ce mercredi 26 mai une partie du nouveau train.

Blanc, avec un style contemporain et une forme arrondie et allongée, le nouveau "nez" du TGV M permettra, explique la SNCF, une "meilleure pénétration dans l’air" et donc "une économie d’énergie de l’ordre de 20%". 20%, c'est aussi la part de places en plus que fourniront les trains (740 contre 600 actuellement) et la baisse du coût du train à l'achat.

Pour remplir la promesse d'un "train 100% connecté", la SNCF fournira un réseau Wi-Fi appuyé sur la 5G. L'entreprise française promet également un mode de transport plus écologique que jamais : "Le bilan carbone du TGV M est le plus faible du marché et 97% des composants de la rame sont recyclables".

Les premières rames seront déployées entre Paris et le Sud-Est de la France. Les premiers essais, eux, auront lieu dès l'année prochaine, en 2022, en France et en République Tchèque.

🚆 Et voici le visage du nouveau TGV M qui arrivera sur les rails en 2024 ! @RTLFrance pic.twitter.com/dVsAiQIRkR — Arnaud Tousch (@nanotousch) May 26, 2021