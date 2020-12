publié le 07/12/2020 à 15:36

L'incertitude continue à régner avec la crise sanitaire, et l'organisation de déplacements reste compliquée. Pour amoindrir les difficultés, la SNCF a décidé de prolonger sa politique d'annulations et d'échanges gratuits, entamée dès le mois de mars dernier avec le début de l'épidémie de nouveau coronavirus.

Concrètement, tous vos billets achetés pourront être annulés ou échangés sans frais au moins trois jours avant le départ jusqu'au 7 mars 2021, a annoncé dans un tweet, ce lundi 7 décembre, le directeur général de Voyages SNCF, Alain Krakovitch.

En revanche, en cas d'échange, si le nouveau billet est plus cher que le premier achat, la différence tarifaire restera à la charge de l'acheteur. La crise sanitaire a poussé la SNCF à s'adapter à plusieurs reprises. En plus des échanges et annulations sans frais, celle-ci a proposé à plusieurs reprises des prix fortement réduits et prolongé de trois mois la durée de validité de ses cartes de réduction.

Une bonne nouvelle pour démarrer cette semaine : les échanges et remboursements pour les trajets du 5 janvier au 7 mars 2021 avec @TGVINOUI, @OUIGO et @Intercites resteront sans frais, jusqu’à 3 jours inclus avant le départ. pic.twitter.com/JAW8UJGeGM — Alain Krakovitch (@alainkrakovitch) December 7, 2020