Transports : chute d'une poutre de plusieurs tonnes sur le RER C

publié le 01/12/2020

Coup dur pour les usagers du RER C. Une poutre en béton de plusieurs centaines de tonnes s'est effondrée sur les rails de la ligne durant des travaux nocturnes réalisés entre lundi 30 novembre et mardi 1er décembre sur un chantier urbain de BTP à hauteur de Tolbiac-Massena au sud-est de Paris. Aucun train ne circulait au moment de l'incident qui n'a pas fait de blessé, selon les derniers éléments connus.

De fortes perturbations sont à prévoir lors des prochaines heures. Le trafic est interrompu entre Paris-Austerlitz et Juvisy jusqu'à la fin de la journée, indique la SNCF. La circulation est également mise entre parenthèses entre Saint-Quentin en Yvelines et Versailles-Chantier.

Le plan de transport du RER C est modifié : un train circule entre Pontoise et Paris-Austerlitz et entre Versailles-Chantier et Massy-Juvisy toutes les 30 minutes. Les usagers sont invités à adapter leur itinéraire en se reportant vers le métro et le réseau RATP pour se déplacer ce mardi.

Dégâts impressionnants, photo publiée par le compte @RERC_SNCF ce matin. C’est un Chantier de BTP à Tolbiac Massena qui serait en cause. Heureusement qu’il n’y avait pas de train en circulation... pic.twitter.com/AIeKVcheIr — Plus de Trains (@Plusdetrains) December 1, 2020