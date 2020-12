Paris : ce que l'on sait de la poutre de 400 tonnes tombée sur les rails du RER C

publié le 01/12/2020 à 14:40

C’est sans doute un drame qui a été évité. À Paris, une poutre de 400 tonnes est tombée sur les rails du RER C entre la Gare d’Austerlitz et la station Bibliothèque François-Mitterrand dans la nuit du lundi 30 novembre au mardi 1er décembre, à 1 heure du matin. À l’origine, il y aurait un incident de chantier.

Cette poutre de 400 tonnes est actuellement en équilibre et forme un V au-dessus des rails. Elle a emporté avec elle la caténaire. Fort heureusement, aucune victime n’est à déplorer. Cette poutre est en fait issue d’un chantier qui vise à construire une dalle au-dessus des voies du RER C. Il s’agit de constructions immobilières, voilà aussi pourquoi les travaux ne se font que la nuit. C’est une règle imposée par SNCF Réseau pour ne pas mettre en danger les usagers en dessous. Seuls les ouvriers sont autorisés sur le chantier.

Une réunion de crise entre le maître d’œuvre et la SNCF est actuellement en cours. Des déviations pour le RER C ont été mises en place et le trafic est ralenti sur l’ensemble de la ligne et stoppé sur quelques stations. Le retour à la normale va prendre du temps puisqu’il va falloir casser cette poutre, retirer les gravats puis remettre en état le réseau. La SNCF parle ce mardi midi de plusieurs jours de travail.