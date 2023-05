Tabac : la cigarette électronique bientôt remboursée ?

Dans le cadre du prochain plan tabac, les cigarettes électroniques pourraient être remboursées. "J'envisage d'ouvrir cette possibilité de prescription également aux pharmaciens qui sont confrontés à ces fumeurs qui veulent arrêter", a indiqué François Braun, invité de RTL, dimanche 28 mai.

Les cigarettes électroniques sont constituées de deux éléments principaux : une batterie et un réservoir contenant les liquides conçus pour être vaporisés. Le mélange est constitué de glycérine végétale et de propylène glycol, auxquels sont ajoutés des arômes alimentaires et de la nicotine.

"L'électricité va faire chauffer un petit filament [...] qui va se charger de transformer le liquide en un nuage de gouttelettes : un aérosol", explique Jean Moiroud, président de la fédération interprofessionnelle de la vape. Cet aérosol est ensuite inhalé par le vapoteur.

En France, il y aurait 3 millions de vapoteurs pour 12 millions de fumeurs. Depuis son apparition en 2010, le marché de la cigarette électronique a explosé. Les vapoteurs sont en majorité des hommes (6 sur 10) et ont pour moyenne d'âge 41 ans. Ils fument ou ont fumé la cigarette.

Un outil efficace pour arrêter de fumer

Selon la communauté scientifique, la cigarette électronique serait moins nocive, car l'aérosol de l'e-cigarette ne contient pas les nombreuses substances chimiques, irritantes, toxiques et cancérigènes présentes dans la fumée de cigarette.

Toutefois, les effets sur la santé d'une utilisation prolongée de ce dispositif ne sont pas encore connus. Plus de 70% des vapoteurs utilisent des recharges de liquide contenant de la nicotine, fortement addictive et classée substance très dangereuse par l'OMS.

La Haute autorité de santé et l'Académie de médecine estiment que la cigarette électronique est un bon moyen pour arrêter de fumer. Selon une enquête de Santé publique France, au moins 700.000 fumeurs ont réussi à décrocher en 2017 grâce à la cigarette électronique.

Les tabacologues considèrent qu'il s'agit d'un outil efficace de sevrage, avec un taux de réussite multiplié au moins par deux. Pour qu'elles soient vendues en pharmacie, il faudrait que les cigarettes électroniques soient reconnues comme un substitut nicotinique. Pour l'instant, aucune ne dispose d'une autorisation de mise sur le marché en tant que médicament.

