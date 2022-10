Salon de l'automobile : que valent les voitures électriques chinoises ?

Oubliez l'image d'Épinal des voitures chinoises de mauvaise qualité, avec du plastique de partout. Le bond réalisé depuis quelques années par l'industrie automobile chinoise est spectaculaire. À tel point que, si l'on fait abstraction des noms des marques, bien malin celui qui pourra différencier une voiture chinoise d'une européenne ou d'une américaine. La petite Ora Cat du groupe Great Wal a, par exemple, un style très sympathique. Elle ressemble comme deux gouttes d'eau à la Mini.

Et les voitures chinoises ont de quoi séduire les consommateurs européens, à l'image de la MG4, qui sortira bientôt en France. La force de cette berline : son prix très attractif pour une voiture électrique, 29.000 euros. Cela correspond à 6.000 euros de moins que la Mégane électrique produite en France, à Douai. Et pour ce tarif, vous avez un grand nombre d'équipements, une autonomie de 450 kilomètres et, cerise sur le capot, une garantie de sept ans. Une durée qui fait mouche auprès des consommateurs français, encore un peu hésitants sur la fiabilité des voitures électriques.

Côté fiabilité justement, les progrès de l'industrie automobile chinoise sont dantesques. Il y a encore quatre ou cinq ans, ces voitures ne passaient pas les normes de sécurité européennes. Les Chinois ont beaucoup travaillé le sujet et les derniers crash tests réalisés par l'organisme européen indépendant Europ Nca ont décerné cinq étoiles, c'est-à-dire la note maximale, à plusieurs modèles chinois. Le seul bémol en termes de sécurité peut venir des pneus chinois vendus sur Internet à prix cassés. Selon nos confrères de la presse spécialisée, les pneus chinois ne sont pas encore à la hauteur des pneus européens, américains ou japonais.

BYD vend quasiment autant de voitures électriques que Tesla

La montée en puissance de l'industrie automobile électrique chinoise qui s'explique par un choix politique et économique très fort de la part de l'empire du Milieu. Le gouvernement a été, pendant des années, dépendant des Allemands, des Américains et des Français pour la production de voitures thermiques. Avec l'électrique, ils ont trouvé une façon de s'émanciper. Donc le gouvernement chinois, à grand renfort de quotas et de subventions, a poussé les constructeurs à se lancer dans l'électrique.

Résultat : aujourd'hui, en Chine, il y a près de 300 constructeurs automobiles et BYD vend quasiment autant de voitures électriques que Tesla. Ils ont véritablement développé un réseau de savoir-faire et aujourd'hui, plus d'un quart des nouvelles immatriculations en Chine concernent des voitures électriques ou hybrides. C'est plus que l'Europe, le Japon et les États-Unis réunis !

Leur gros point faible reste leur impact écologique. En Chine, 70 % de la production d'électricité utilise toujours des usines à charbon. Ainsi, une étude américaine a montré qu'une voiture thermique pollue moins qu'une voiture électrique chinoise.

