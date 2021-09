"Les dix-neuf personnes coincées ont toutes été retrouvées durant les recherches, aucune d'entre elles ne présentait de signes vitaux", a annoncé l'équipe de sauveteurs ce lundi 13 septembre à la télévision d'État chinoise CCTV.

Le 14 août dernier, vingt-et-une personnes travaillaient dans la mine Chaidaer, dans la province de Quinghai (nord-ouest de la Chine), lorsque la voûte s'est effondrée. Dans les jours qui ont suivi l'accident, un survivant et un mort avaient été remontés à la surface par les sauveteurs qui n'avaient aucune trace des autres mineurs.

Après plus de trente jours de recherches qui ont mobilisé plus de 1.000 personnes, le reste des corps a été découvert "tôt lundi matin", malgré des conditions très difficiles. En effet, la mine est située sur le vaste plateau en haute altitude du Ginghai-Tibet à plus de 3.800 mètres, souvent surnommé le "toit du monde", une région faiblement peuplée au rude climat.



Ce n'est pas le premier accident cette année dans une mine chinoise, où les normes de sécurité et les réglementations sont peu respectées. En janvier dernier, onze mineurs sur vingt-deux avaient perdu la vie dans la province de Shandong (est de la Chine). Une explosion dans une mine d'or de la même province avait tué dix personnes en février.