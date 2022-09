Voitures électriques à 100 euros par mois : le détail du dispositif

La location de voitures électriques à bas prix est un point du budget qui va être présenté à l'Assemblée nationale lundi 26 septembre.

L'État va prendre en charge une partie de ce loyer mensuel, de cette location longue durée qui vous engage sur plusieurs années, ce qu'on appelle le leasing. De sorte que l'automobiliste ne paie plus que 100 euros par mois. Les jeunes pourront en bénéficier, tout comme les professions socio-médicales et les personnes à faibles revenus.

On attend les détails pour déterminer les plafonds de ressources. Ensuite, une fois le dossier accepté, vous aurez le choix du modèle. À ce tarif, les voitures proposées seront plutôt des citadines comme les Renault Twingo, les Peugeot e-208 ou les Dacia Spring. Vous pourrez passer commande directement en concession ou via votre banque, qui propose déjà ces formules de leasing.

À noter que l'entretien du véhicule sera inclus. Il reste maintenant à l'État à financer ce dispositif. On parle de 50 millions d'euros par an pour 100.000 véhicules, dans un premier temps. Un bémol de la part des syndicats, celui de la production, puisque la plupart des citadines concernées et subventionnées ne seront plus fabriquées en France. La Slovénie pour la Twingo, la Slovaquie pour la 208 électrique, ou encore la Chine pour la Dacia Spring.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info