ÉDITO - Auto : le pari (gagnant ?) de la Chine sur l'électrique

Le mondial de l'automobile s'ouvre à Paris lundi 17 octobre. Et les constructeurs chinois prévoient d'arriver en force sur le continent européen. Certains modèles auront des prix canons, le prix de la MG s'élèvera, par exemple, à moins de 30.000 euros, tarif avant le bonus écologique. Comme la plupart des constructeurs européens ont monté leur gamme et leurs prix, ces derniers ont laissé un vide important dans leur offre, le début et moyen de gamme électriques, et les Chinois s’y engouffrent.



Les Chinois avaient déjà tenté de venir en Occident. Mais les modèles n'avaient pas réussi à séduire. La raison, l'utilisation du thermique, technologie pour laquelle l’Europe et l’Amérique avaient à la fois l’antériorité et l’expertise. Le design, le confort, la fiabilité, de nombreuses choses manquaient à ces véhicules de première génération, sauf le prix bas.

La Chine a misé sur l'électrique

Rien à voir aujourd’hui. La Chine a parié sur l’électrique il y a quinze ans, bien avant nous, elle a constitué la plus grosse filière industrielle du monde dans le domaine. En réalité, elle est en avance. C’est la première fois que la Chine possède un tel avantage sur les occidentaux pour un produit aussi important.

Au moins, les constructeurs occidentaux vendent leurs voitures en Chine. C’est vrai pour le thermique seulement, pour lequel, aux yeux des consommateurs chinois, les Allemands (Audi, Mercedes, BMW) et les Américains (Jeep en particulier) sont les meilleurs. Les marques françaises n’ont jamais percé. Mais dans l’électrique, les Chinois misent sur les modèles nationaux. Ils trouvent leurs véhicules meilleurs, mieux équipés, notamment pour les options électroniques. Il n’y a qu’un seul constructeur occidental, Tesla, qui figure dans le top dix des électriques en Chine. La marque possède une usine importante à Shanghai.



Les constructeurs chinois dominent le segment électrique chez eux, mais certains constructeurs occidentaux fabriquent là-bas leurs propres véhicules électriques, pour les exporter chez nous ensuite : Tesla justement, mais aussi BMW et, chez les Français, Dacia, une filiale de Renault.

Et le luxe ?

Les Porsche ou les Lamborghini continuent à bénéficier d’un certain prestige. Mais là encore, les choses changent. La voiture électrique la plus rapide du monde, gagnante de plusieurs compétitions sur circuits, vient de Chine, la NIO EP9. Sa valeur dépasse le million d'euros.

Les Chinois ont également repris et redressé Volvo, une marque haut de gamme, et lui ont créé une filiale prometteuse intégralement électrique, PoleStar. Il y a encore la marque Dragon Rouge, héritière des limousines noires de Mao Zedong. Elle vient de sortir ce qu’elle appelle "la Rolls chinoise". Là, il y a encore des progrès à faire, elle ressemble au croisement entre une tractopelle et un chasse-neige. Elle est vendue aux alentours de 100.000 euros.

