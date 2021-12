Environnement : les voitures électriques sont-elles vraiment écologiques ?

Avant même de savoir comment on va recycler les batteries des voitures électriques, il y a un problème plus important encore qu'il faut résoudre, c'est de savoir les fabriquer. Aujourd'hui, il y a un peu plus d'un milliard de voitures qui circulent sur Terre, dont pas loin de 40 millions en France. Quand on regarde combien de batteries il faudrait fabriquer pour électrifier le parc mondial, déjà, on a un premier sujet.

Il y a trois cases qu'il faut pouvoir cocher pour se servir d'une voiture. Il faut pouvoir la fabriquer. Il faut pouvoir s'en servir et il faut pouvoir produire son carburant. Avec une voiture à essence, c'est à peu près cinq tonnes de CO2 par tonne de voiture.

Après, il faut produire le carburant. Il faut savoir qu'avant qu'un litre d'essence ou de diesel rentre dans le réservoir, il a fallu extraire le pétrole, le transporter, le raffiner. Et ça, ça rajoute 15% aux émissions qui vont elles mêmes sortir de la voiture puisque la troisième source d'émission pour une voiture, c'est de s'en servir.

Pas d'émissions de CO2 venant de la voiture

Quand on passe à une voiture électrique, on va retrouver les mêmes trois cases à cocher. Il faut pouvoir la fabriquer. Et là, la mauvaise nouvelle, c'est que fabriquer une voiture électrique, c'est deux fois plus d'émissions que de fabriquer une voiture normale parce qu'il faut fabriquer la voiture. Et en gros, ça double les émissions liées à la fabrication.

La bonne nouvelle, c'est que quand on se sert de la voiture électrique, il n'y a pas d'émission autour de la voiture ou venant de la voiture. Par contre, comme pour une voiture à essence, il faut produire le carburant et en l'occurrence, il faut produire l'électricité. Et là, il peut de nouveau y avoir des émissions. Il faut rappeler que dans le monde, 60% de l'électricité est faite avec du charbon et du gaz. Donc ça émet tout à fait du CO2.

Enfin, une quatrième chose à avoir en tête, c'est qu'il faut pouvoir recycler la batterie. Une batterie c'est du métal, donc c'est quelque chose qu'on a envie de recycler. En particulier, le nickel et le cobalt et le lithium qui se trouvent dans une batterie de voiture électrique sont des métaux qu'on sait raisonnablement recycler. Mais il faut avoir la filière adaptée, ce qui reste un enjeu majeur.