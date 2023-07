Salaire des fonctionnaires, prix du gaz, bonus réparation.... Ce qui change au 1er juillet

Chaque premier du mois réserve quelques nouveautés aux Français. Le mois de juillet 2023 ne fait pas exception. Énergie, augmentation de salaire, bonus réparation… voici quelques décisions qui pourront impacter votre quotidien.

Les allocations sociales ne seront ainsi plus versées sur des comptes hors de l’Union européenne. Cela concerne notamment l’ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées), les prestations familiales, le RSA ou encore l’allocation supplémentaire d’invalidité. Désormais, seuls les comptes bancaires établis dans les 34 pays européens de la zone SEPA pourront recevoir les allocations sociales.



Le processus avait été engagé en novembre 2019. Dès ce 1ᵉʳ juillet 2023, le tarif réglementé du gaz disparaît totalement de la France. Les clients auront toujours accès au gaz et basculeront automatiquement sur l'offre "Passerelle" s'ils n'ont pas choisi une autre offre, chez Engie, ou un concurrent.



Une nouvelle ligne sur les fiche de paie

Si vous faites partie des 2,6 millions de clients toujours abonnés au tarif réglementé d'Engie, des comparateurs ont été mis en place pour vous aider à choisir une offre.



Notez également que le bouclier tarifaire, mis en place fin 2021 pour contrer la hausse du prix des énergies, ne s’applique plus. Il limitait jusqu’alors la hausse du prix du gaz à 15 %. Le gouvernement a prévenu que si les prix venaient à augmenter très fortement de nouveau, il se réservait le droit de le rétablir.

La présentation du bulletin de paie va légèrement changer, elle aussi. Une nouvelle rubrique appelée "montant net social" est créée pour permettre aux allocataires de connaître le revenu net à déclarer aux organismes sociaux pour bénéficier de la prime d'activité ou du Revenu de solidarité active (RSA).

Les salariés devaient jusque-là le calculer eux-mêmes, explique le ministère du Travail sur son site. En 2024, un autre changement interviendra en lien avec cette mesure : les employeurs devront communiquer directement aux Caisses d'allocations familiales (Caf) ce montant net social.

Le point d’indice des fonctionnaires augmente de 1,5%

Le point d'indice dans la fonction publique est revalorisé de 1,5% "pour soutenir le pouvoir d'achat des agents publics (personnels civils et militaires de l'État, personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation, ndlr), en particulier celui des agents qui perçoivent les plus basses rémunérations", dans un contexte où l'inflation a encore dépassé les 5% sur un an en mai.

Une prime dégressive d'un montant compris entre 300 et 800 euros leur sera également versée avant la fin de l'année 2023. Elle profitera aux agents gagnant jusqu'à 3.250 euros bruts par mois, et sera perçue par 50% des agents de l'État et 70% des agents publics hospitaliers, précise le ministère.

Report de la nouvelle déclaration pour les propriétaires

Les propriétaires avaient en théorie jusqu’au 30 juin dernier pour faire la nouvelle déclaration sur leurs biens immobiliers. Mais "compte tenu de l’afflux de déclarations en fin de période", il est "possible de l’effectuer sans pénalités jusqu’au 31 juillet 2023 inclus", a expliqué dans un communiqué de presse le ministère de l’Économie.



Pour rappel, chaque propriétaire doit désormais indiquer pour chacun de ses biens (garages et caves inclus) sa situation : s’il est vide, à quel titre il l’occupe lui-même, ou décliner l’identité d’un éventuel locataire.

Le montant du bonus réparation relevé

Le bonus réparation mis en place pour inciter les Français à faire réparer et allonger la durée de vie de leurs équipements en échange d’un chèque est élargi. Plusieurs aides financières pour réparer ses appareils électroniques sont doublées. Jusqu'à 40 euros pour réparer une console de jeux vidéo, 50 euros pour un téléphone, 60 euros pour une télévision, 90 euros pour un ordinateur. Ces aides ne sont pas automatiques.



Pour les recevoir, il faut se rendre dans les magasins labellisés "QualiRépair". Seuls les produits qui ne sont plus garantis peuvent être pris en compte. À ce jour, quelque 20.000 réparations ont déjà profité de ce bonus.