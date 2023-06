Deux-roues : comment bénéficier de la prime à la conversion ?

Un bon plan pour les conducteurs de deux roues. Invité du Grand Jury ce dimanche 25 juin, le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, a annoncé plusieurs mesures, notamment afin de réduire l'impact écologique des véhicules thermiques. Un bonus écologique ainsi qu'une prime à la conversion existent d'ores et déjà, mais le gouvernement va prendre "des mesures d'accompagnement, de soutien" au pouvoir d'achat et à l'écologie.

Parmi elles, la prime à la conversion pour les deux-roues, jugée compliquée et trop faible. "On va l'augmenter massivement, jusqu'à 6.000 euros", annonce Clément Beaune, pour tout changement de scooter ou moto polluant pour "un véhicule électrique ou très peu polluant"

Actuellement, la prime à la conversion n'est utilisable qu'une seule fois et ne concerne que les personnes majeures, domiciliées en France, dont le revenu fiscal de référence par part est égal ou inférieur à 22.983 euros. Le véhicule doit avoir été acheté ou loué depuis au moins un an et doit être immatriculé en France, qu'il s'agisse d'un véhicule essence ou diesel. Votre nouveau véhicule doit forcément être à 2 ou 3 roues ou un quadricycle électrique.

Comment réaliser sa demande ?

Pour faire une demande, il est possible de réaliser un test d'éligibilité depuis le site du gouvernement prévu à cet effet. Si votre concessionnaire ne déduit pas cette fameuse prime à la conversion lors de l'achat ou de la souscription d'un contrat de location, les demandes de prime de conversion et/ou de bonus écologique, qui peuvent être cumulées, sont réalisables en ligne.

Le montant actuel dépend de votre revenu fiscal : s'il est inférieur ou égal à votre revenu fiscal de référence. Si ce dernier est inférieur ou égal à 14.089 euros, le montant est fixé à 1.100 euros, contre 100 euros si votre revenu fiscal est plus élevé. Mais ceci devrait changer dans les mois à venir, suite aux annonces de Clément Beaune.