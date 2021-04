et Emmanuelle Brisson

publié le 22/04/2021 à 11:54

Kristine est sage-femme depuis 29 ans. Elle exerce à son cabinet, en libéral. En janvier 2020, elle achète un appareil de monitoring auprès d’une société. Elle paye 1.400 euros avec une reprise de son ancien matériel, à hauteur de 1.400 euros également.

Mais, ce nouvel appareil présente rapidement des dysfonctionnements. La société a déjà tenté de le réparer plusieurs fois mais rien y fait. Elle lui a également prêté un autre monitoring en attendant, mais la solution qui devait être provisoire dure depuis 3 mois maintenant.

Le fournisseur propose alors à Kristine un remboursement de 1.400 euros. C’est la somme que Kristine a versée, certes, mais il ne faut pas oublier qu'elle a, également, bénéficié d’une offre de reprise de son ancien matériel, à hauteur 1.400 euros. Kristine estime donc que son préjudice s’élève à 2 .800 euros, et non 1.400.

Elle souhaite trouver un accord avec le fournisseur

Ouverte à la discussion, Kristine souhaite trouver un accord au plus vite pour récupérer son argent et acheter du matériel qui fonctionne. Elle s'est déjà retrouvée plusieurs fois face à des patientes avec l’impossibilité de mener à bien la consultation à cause de cet appareil qui ne fonctionne pas correctement.

Kristine a rapidement besoin d’un remboursement pour pouvoir acheter un nouvel appareil. Elle compte sur l'aide de Julien Courbet pour trouver un accord avec le fournisseur et obtenir un remboursement convenable, au minimum 2.000 euros...

