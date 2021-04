publié le 21/04/2021 à 11:57

Tony est président d’une association sportive qui vient en aide au public sénior et dans les quartiers défavorisés. Il loue les locaux dans un immeuble depuis 7 ans. Et le 8 janvier 2020, il subit malheureusement un dégât des eaux, provenant du locataire du dessus.

Tony fait directement un constat amiable avec ce locataire et prévient son assurance. Il fait appel à un bureau d’études pour un état des lieux. De son côté, l'assurance mandate un expert à deux reprises pour un rapport. Les dégâts sont constatés et l’indemnisation est évaluée à 3.530 euros.

Par chance, toutes les parties concernées sont assurées dans le même groupe. Mais depuis plus d'un an, le remboursement tarde à arriver. Dans un premier temps l’assurance dit à Tony que la propriétaire n’a pas de contrat dans leur agence. Et aujourd’hui, malgré le fait que le dossier soit de nouveau dans leurs bureaux, rien ne se fait. Tony relance par mails et courriers, mais depuis 3 mois, il n'a plus de réponse de leur part.

L'indemnisation n'arrive toujours pas

À l'heure actuelle, les dégâts ne sont toujours pas réparés. Tony n'a pas les moyens d’avancer les travaux. Il a dû racheter un ordinateur, car ce dernier a été inondé durant le sinistre. De plus, Tony a perdu de nombreux dossiers.

Il a contacté Ça peut vous arriver et Julien Courbet afin que l’assurance lui rembourse enfin les 3.530 euros notés dans l’expertise.

