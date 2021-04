publié le 20/04/2021 à 14:37

Depuis 2015, le conjoint de Marie, Romain, est patron d’une entreprise familiale de travaux forestiers, dans le Morbihan. Pour aider ses 4 salariés, ils font l’acquisition d’une voiture chez un concessionnaire, en février 2020. Un véhicule d'occasion à 6.490 euros, trouvé sur Leboncoin.

Le confinement bloque la bonne réception du véhicule qui se fait finalement en juillet dernier. Le garage devait également s’occuper de la nouvelle carte grise. Dès les premières utilisations de la voiture, l'employé de Romain constate plusieurs soucis : un bruit suspect à l’arrière du véhicule, le plafonnier qui prend l’eau et un problème à l’embrayage est également repéré.

Marie et Romain contactent alors directement le garage et sa protection juridique. Deux expertises ont lieu, mais la partie adverse ne se présente jamais. Plusieurs anomalies sont révélées et empêchent le véhicule de rouler. Un premier devis estime les réparations a 5.717 euros.

Aucune réponse malgré les mails et courriers envoyés

Marie et Romain essayent alors de négocier pour que le problème soit résolu au plus vite. Mais le garage ne répond pas malgré les mails et courriers envoyés. Et 9 mois après la vente du véhicule, la carte grise n’est toujours pas arrivée !



Romain est aujourd'hui dans l’incapacité d’acheter un autre fourgon pour son employé. Ce dernier est obligé de se servir de sa voiture personnelle pour travailler. Marie et Romain ne peuvent pas rouler avec le fourgon, ni le vendre, tant qu'ils n'ont pas la carte grise.

De plus, le garage où est entreposé le véhicule va bientôt imposer des frais de gardiennage si le litige ne se règle pas. Julien Courbet et son équipe s'emparent du dossier, afin que le garage accepte de réparer le véhicule, et fasse rapidement les démarches nécessaires pour la carte grise.



