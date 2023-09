Retraite : des millions d'anciens fonctionnaires seront bientôt privés de chèques-vacances

La fin d'un avantage pour des millions de retraités. Dès le 1er octobre prochain, l'ensemble des retraités de la fonction publique d'État n'auront plus droit de recevoir des chèques-vacances. En ne comptant que les anciens fonctionnaires civils et les militaires, cela représente près d'1,9 million de retraités. Et ce, d'après des chiffres issus d'une étude datant de juin 2023 de la Direction générale de l'administration de la fonction publique.

Cette mesure de réduction des dépenses concerne les anciens gendarmes, les anciens soldats, mais également les anciens enseignants de l'Éducation nationale. Jusqu'ici, ces retraités pouvaient mettre en place une épargne mensuelle. Au bout du compte - en respectant quelques conditions - ils pouvaient bénéficier de chèques pour des sommes allant de 135 euros à 242 euros, selon la situation familiale et financière.

Pour pouvoir y prétendre, les retraités ne devaient pas dépasser un certain plafond de ressources, ne pas avoir de revenu d'activité et payer l'impôt sur le revenu en France.



Un fonctionnement différent du secteur privé

En effet, contrairement au secteur privé, les fonctionnaires doivent - pour obtenir des chèques-vacances - s'astreindre "à une épargne préalable pendant 4 à 12 mois". Ensuite, l'État "participe" en versant un complément. Le montant de ce versement représente, "en fonction de différents critères", de "10 à 35 % du montant épargné".

Pour les salariés du privé, les chèques-vacances sont subordonnés au versement d'une "participation" indexée sur la rémunération et le nombre de personnes habitant sous le même toit. Elle ne dépasse jamais les 50 %.

Dès octobre, "seuls les agents publics civils et les militaires en activité peuvent disposer de chèques-vacances dès lors qu’ils sont rémunérés sur le budget de l’État", prévient le site officiel du Service Public. Cette décision, contenue dans une circulaire, a été prise en août dernier.

Selon le syndicat Unsa Fonction Publique, ce choix a été fait de manière "unilatérale" par le gouvernement. Le syndicat avait expliqué, dans la foulée, "déplorer que le budget de l'action sociale soit 'victime' des économies exigées". "Cette mesure (...) ne favorisera pas l'attractivité de la fonction publique", avait-il jugé.