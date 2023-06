Chèques-vacances : comment et où les utiliser ?

Les chèques-vacances sont utilisables toute l'année, en France et à destination de l'Union européenne, dans les domaines de l’hébergement, des loisirs et de la culture. Ils couvrent les séjours et les transports, les loisirs sportifs ainsi que la restauration.



Valable deux ans, ce dispositif est distribué aux salariés exclusivement sur la base de critères sociaux. Il se présente sous la forme d'un carnet de chèques, mais aussi de façon dématérialisée.

L'agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV), répertorie dans son guide les possibilités d'utilisation des chèques. Ils peuvent ainsi permettre de payer un hébergement : hôtels, villages et clubs de vacances, campings, colonies de vacances, gîtes…

Les chèques-vacances sont également utilisables pour les transports et le voyage : en train, avec la SNCF, par avion, avec Air France par exemple, mais aussi sur le réseau autoroutier. Ils peuvent être employés pour des croisières (SNCM, Corsica Ferries), auprès d'agences de voyages (Fram, Look voyages), ou encore sur des sites spécialisés (Lastminute, Voyage privé...).

Pour ceux qui profitent de leurs vacances pour faire des activités sans voyager, là encore, les chèques-vacances sont une bonne option. Ils peuvent être utilisés pour visiter des monuments historiques, des châteaux, des musées. Des activités de loisirs, telles que des spectacles, des zoos, des aquariums ou des parcs d'attractions sont aussi disponibles.

Les loisirs sportifs ne sont pas en reste puisqu'il est possible de payer en chèques-vacances l'accès à une base de loisirs, une location de ski, l'accrobranche, une patinoire. Enfin, certains restaurants acceptent également les chèques-vacances.

